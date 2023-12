Domizi suona la carica alla Civitanovese. "Vogliamo il titolo di campioni d’inverno»

Tre punti per guadagnare il titolo di campioni d’inverno, chiudendo al meglio il 2023, anno che ha regalato alla Civitanovese la vittoria nel campionato di Promozione e che ora le offre il primato nell’Eccellenza, con 26 punti conquistati. I rossoblù di Sante Alfonsi ripartono dall’ostica trasferta del Carotti, dove ad attenderli c’è la Jesina di Simone Strappini: "non sarà facile – spiega il centrocampista classe 2003 Jacopo Domizi –, domenica affronteremo una squadra tosta e rognosa, che combatte su ogni pallone. In casa hanno fatto molti punti, dobbiamo impegnarci al massimo, per poter trascorrere sereni le vacanze di Natale. Sarà una battaglia e ci sarà da divertirsi".

Il giocatore ex Pineto conferma l’ambizione di laurearsi campioni d’inverno: "sarebbe una bella soddisfazione – ammette –, sia per noi che per la società e i tifosi". Gli adriatici sono però reduci dal pareggio interno contro il Monturano (0-0, ndr), che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti sportivi rossoblù: "a mio avviso – dice il giocatore – abbiamo fatto una grossa partita. Forse abbiamo sbagliato un po’ l’approccio, anche perché il campo non ci permetteva di fare il nostro gioco, però ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo non siamo stati premiati, ma sono certo che ci rifaremo domenica". Intanto, migliorano le condizioni del difensore Andrea De Vito, che oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, mentre bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per il recupero, dallo stiramento, del trequartista Pablo Becker. La gara contro i leoncelli si disputerà alle 14.30 ed è iniziata la prevendita, con i biglietti disponibili al bar Fontana, in via Martiri di Belfiore. Gli stessi tagliandi saranno acquistabili anche alla biglietteria del Carotti, il giorno della partita.

Francesco Rossetti