Don Bosco mantiene le speranze per i play-off. Tarros Sarzanese salva con i gol di Petriccioli

Don Bosco

3

Intercomunale Beverino

2

DON BOSCO: Greci, Cuccolo, Adami, Morettini (77’ Vargas), Antonelli, Boggio, Napoletano (63’ Romanelli), Campagni, Di Muri, Santunione (90’ Mazzantini), Pesare. A disp. Ciardi, Pisacane, Pignotti, Strappetti, Falli, Broccini. All. Bastianelli.

INTERCOMUNALE BEVERINO: Grippino, Lufrano, Pieroni (46’ Morachioli), Bonfiglioli, Alcamo, Mozzachiodi, Pesalovo (60’ Bottegal), Crafa, Benmoumen, Lunghi, Pannone (57’ Cupini). A disp. Ruberto, Moussavi, Bono. All. Parodi.

Arbitro: Lena (Orsini e Guidi) della Spezia.

Marcatori: 37’ Morettini, 41’ Pesare, 56’ Benmoumen, 70’ Bottegal, 85’ Santunione.

PAGLIARI – Il Don Bosco si aggiudica per 3-2 nel finale un divertente e combattuto derby col Beverino nella 29ª giornata del girone B di Promozione. Team di Clodio Bastianelli che si mantiene al 6° posto con ancora chance per i play-off. Match del ‘Cimma’ che vede i salesiani partire forte e dopo un minuto pericolosi con Napoletano che, lanciato da Di Muri, solo davanti al portiere gli tira addosso. All’11’ Di Muri coglie la traversa di testa su corner di Morettini. Al 13’ bella parata di Greci su gran tiro di Lunghi. Al 37’ locali in vantaggio con Morettini su punizione. Al 41’ il raddoppio di Pesare su assist di Santunione. Al 56’ Benmoumen accorcia le distanze smarcato da Lunghi. Al 70’ il neoentrato Bottegal fa 2-2. All’85’ rossoneri di nuovo in vantaggio sul 3-2 con Santunione su assist di Cuccolo. All’88’ Benmoumen di testa, a due passi dalla porta, coglie il palo.

P.G.