Don Bosco Spezia fa suo il derby col Canaletto. Decisiva una doppietta di Nicolò Campagni

DON DOSCO SPEZIA: Ciardi, Cuccolo, Antonelli, Morettini (77’ Adami), Boggio, Mazzantini, Napoletano, Campagni N., Vargas, Pesare (52’ Berti), Di Muri. (A disp. Androit, Scuto, Pisacane, Romanelli, Guelfi, Barsanti, Falli). All. Bastianelli.

CANALETTO: Mazzini, Ferri, Saloni, Vanni (46 Bouhrame), Gambino, Campagni F, Biloni (46’ Pedaci), Paparcone, Carlini, MarteRosario (67’ Galloro), Natale. (A disp. Angrisani, Galloro, Ugolini, Fiorini, Rossi, Maccarone, Menache). All Pigoni

Arbitro: Savino di Genova (Caggiano e Spinetta di Spezia)

Reti: 2’ e 22’ Nicolò Campagni.

La Spezia – Il Don Bosco stende 2-0 il Canaletto al ’Cimma’ in un derby caratterizzato dalla sfida tutta in famiglia tra i fratelli Campagni, capitani delle due squadre. ’Derby familiare’ vinto da Nicolò (Don Bosco) che con due reti personali batte il fratello Federico. Partita avvincente che tiene fede alla tradizionale rivalità. Il Don Bosco parte a spron battuto tanto che in 20 minuti è avanti di due gol. Al 2’ salesiani in vantaggio con rigore di Campagni concesso per fallo su Napoletano in area. Al 22’ Don Bosco raddoppia col solito Campagni, liberato da un assist di Di Muri.

Al 28’ Canaletto vicino al gol con Marte Rosario al quale dice no Cuccolo respingendo sulla linea. Al 45’ Di Muri pericoloso con un bel tiro. Nella ripresa al 62’ Ciardi para su tocco ravvicinato di Marte Rosario. Al 91’ espulso Gambino per doppia ammonizione, al 95’ Boggio di testa su angolo alza di poco. Triplice fischio del genovese Savino con i ragazzi di Bastianelli in festa. Delusione tra i canarini di Pigoni che comunque escono a testa alta dal derby di Pagliari.

Euro Sassarini