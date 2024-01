Donne serie B. Women, ultimo appello

La vera partita da cui ricominciare per puntare ad una salvezza praticamente impossibile è oggi. Oggi (ore 14,30) al "Soprani" di San Zaccaria, infatti, il Ravenna Women, ultimo con 1 punto, ospita – nell’ultima giornata d’andata della serie B femminile – il Tavagnacco, penultimo con 7 punti. Tuttavia, la salvezza non è irrimediabilmente lontana, visto che Cuneo e San Marino hanno 9 punti, ma per una squadra che in 14 partite ha collezionato un solo pareggio (a San Marino), tutto può risultare complicato, anche in virtù di 5 gol fatti e dei 50 subiti. È pur vero che anche Tavagnacco ha gli stessi pensieri: in trasferta ha pareggiato col Chievo mentre in casa ha vinto con Bologna e (a tavolino dopo il 2-2 sul campo) con la Res Roma. Ma è anche vero che le friulane, vincendo, potrebbero lasciare la zona retrocessione.

Gare 15ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Bologna, Brescia-Pavia, Cuneo-Chievo, Verona-Cesena, Parma-Lazio, Ravenna-Tavagnacco, Res Roma-Genoa, Ternana-San Marino.

Classifica: Lazio, Ternana, Parma 37; Cesena 34; Genoa, Verona 27; Brescia 21; Chievo 20; Arezzo 17; Res Roma, Bologna 14; Pavia 12; S. Marino, Cuneo 9; Tavagnacco 7; Ravenna 1.

u.b.