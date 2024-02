Dopo annunci on line. Dall’Italia a Riyad 4000 euro al mese per la terza serie

Ci sono tanti campioni che (spinti dalle capricciose consorti) si stanno rumorosamente pentendo della scelta fatta in estate di traferirsi nel deserto del Nejed, ma ci sono tanti calciatori dilettanti pronti a trasferirsi in Arabia attratti da proposte di lavoro. "Vuoi guadagnare dai 3000 a 4000 euro al mese per giocare al calcio? A Riyad e dintorni puoi, manda il tuo curriculum". Più o meno questo il senso di annunci online stanno attirando giocatori europei e molti italiani, che grazie anche all’aiuto di intermediari, decidono di cambiare vita accasandosi nel regno di Mohamed Bin Salman. Non c’è posto nella Saudi Premier League per sfidare Cristiano Ronaldo, devono accontentarsi della terza serie araba che viene snobbata dai calciatori locali (i ragazzi più talentuosi vengono mandati nella Academy di blasonati club europei) o dai figli degli sceicchi "che non vogliono rovinarsi le unghie". Ma siccome i sauditi mirano a rendere il proprio calcio uguale a quello delle potenze mondiali, ecco l’idea di stabilire una base anche nei tornei inferiori con calciatori di quint’ordine del Vecchio Continente. Di qui le numerose offerte di posto fisso in terza divisione e stipendio dignitoso (più la casa e vari benefit, compresi biglietti aerei per l’Italia). Gli annunci lanciati sulla piattaforma “FutbolJobs“ hanno avuto tanti riscontri. I ruoli più ricercati sono quelli di attaccante, esterno offensivo, trequartista e difensore centrale. Pochissimi i portieri richiesti. Non solo: la proposta di lavoro è rivolta pure a giocatrici per le squadre femminili della prima e della seconda divisione dell’Arabia Saudita. In questo caso lo stipendio medio è di circa 5.470 euro al mese. Hanno aderito già un migliaio di calciatrici". Tre i requisiti per tutti: essere in attività nella stagione attuale, inviare una propria scheda da Transfermarkt (la banca dati che raccoglie le informazioni sulla carriera), spedire un video recente.

G.M.