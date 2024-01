Dopo il derby/1. L’allenatore Possanzini:: "Il Tolentino ha offerto una buona prestazione»

Il Tolentino frena, ma ci può stare dopo aver tirato come una locomotiva per almeno un paio di mesi. Due punti raccolti in tre partite possono sembrare un magro bottino, però, al di là del brutto primo tempo di Castelfidardo, le prestazioni della squadra sono state sempre positive. Inoltre bisogna tener conto che due partite erano in trasferta e che le avversarie di turno erano molto forti: Montecchio Gallo, Castelfidardo e Chiesanuova, tutte di alto bordo, rispettivamente seconda, quarta e terza in classifica. Anche domenica si è visto un bel Tolentino, nonostante assenze importanti come quelle di Lanza e Frulla. E il pareggio conclusivo, dopo il 2-0 dell’intervallo, ha lasciato l’ambiente con l’amaro in bocca. "Penso che le persone che amano il Tolentino siano tutte amareggiate – ha detto l’allenatore Matteo Possanzini –, la squadra ha fatto un’ottima prestazione nel primo tempo e il vantaggio sarebbe potuto essere anche più ampio. Abbiamo concesso solo un’occasione su una ‘spazzata’ del portiere. Nel secondo tempo per un quarto d’ora abbiamo rinunciato a giocare, abbiamo avuto fretta di cercare gli attaccanti, questo ci ha allungato un po’, ma non ricordo particolari occasioni da gol degli avversari. Poi il risultato è stato deciso da episodi. È vero, abbiamo commesso degli errori, ma non tali da giustificare il 2-2. È stato un fallo inventato quello che ha prodotto la punizione in cui il Chiesanuova ha segnato il primo gol. E da lì è nata un’altra partita...". Il tecnico Possanzini, a fine gara, si è lamentato per la direzione arbitrale. Durante il match è stato anche ammonito. Era diffidato, quindi non potrà andare in panchina domenica contro la Jesina.

m. g.