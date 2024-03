Dopo il ko con l’udinese. L’ex amaranto Sarri lascia la Lazio. Le dimissioni a sorpresa del tecnico

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico cresciuto tra le province di Arezzo e Firenze si è dimesso a sorpresa ieri pomeriggio, a seguito della sconfitta rimediata all’Olimpico contro l’Udinese. Sarri ha iniziato la carriera da allenatore in categorie minori con Stia, Faellese e Tegoleto tra le altre prima dell’epopea alla Sansovino, che porta dall’Eccellenza alla C2 e che gli vale la chiamata della Sangiovannese prima e dell’Arezzo poi in serie B, dove subentra ad Antonio Conte e poi viene esonerato per richiamare proprio Conte.