Dopo il ko, la Pianese va a caccia del riscatto. Trasferta a Carpi per conquistare il Tricolore

La Pianese scenderà in campo oggi per affrontare il secondo impegno della Poule Scudetto. All’esordio, contro il Campobasso, è arrivato un ko; contro il Carpi, alle 16 allo stadio Cabassi, i bianconeri avranno la possibilità di riscattarsi, in caso di sconfitta, invece, sarebbero fuori (la gara Campobasso-Carpi andrà invece in scena domenica). La conquista del Tricolore, rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, ma il traguardo più prezioso, inseguito per tutto il campionato, la promozione in Serie C, è stato comunque meritatamente raggiunto. Molto probabile che mister Prosperi possa utilizzare i ragazzi che nell’arco della regular season hanno trovato meno spazio, dal portiere Iurino a Tognetti o Falcone, senza dimenticare Kouko, giocatore di assoluto livello per la categoria, che ha trovato sulla propria strada un Mignani in grande spolvero (l’attaccante senese, con 20 reti all’attivo, che gli sono valse il titolo di capocannoniere del girone, sembra essere finito nel mirino di diversi club professionistici, tra cui il Cittadella di Serie B). "Ragazzi che per varie vicissitudini hanno trovato minore minutaggio – ha spiegato il tecnico già nel post Pianese-Campobasso –, ma calciatori che hanno disputato una buonissima partita onorando la manifestazione".

Anche l’attenzione e la concentrazione non possono essere, in questo momento, le stesse che hanno caratterizzato il campionato, ma l’impegno sarà comunque massimo. "Una volta che raggiungi l’obiettivo è normale che la tensione cali – le parole del mister bianconero –, magari chi giocherà potrà dare, qualcosina in più. Oggi cercheremo di fare la miglior partita possibile, con la volontà di chiudere bene e goderci il momento perché ce lo meritiamo, dopo un campionato vinto, avendo messo sotto avversarie strablasonate e straricche". E la festa per la Pianese non è ancora finita: venerdì sera, per celebrare la Lega Pro, si svolgerà una cena tra la squadra e i tifosi. A dirigere questo pomeriggio la partita sarà l’arbitro Simone Di Renzo di Bolzano; gli assistenti saranno Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Luigi Ferraro di Frattamaggiore.