Dopo l’esonero di Pirozzi la società ha optato per la soluzione interna. L’Atletico Ascoli conferma mister Seccardini

Non è ancora stata confermata la conferenza stampa della dirigenza dell’Atletico Ascoli per chiarire i motivi dell’esonero di mister Sergio Pirozzi. Conferenza inizialmente prevista per domani, ma che probabilmente verrà rinviata. E intanto la società ha diramato un comunicato per annunciare che, dopo la buona prova dei bianconeri a Sora nel turno infrasettimanale con il tecnico Simone Seccardini in panchina, la società ha deciso di proseguire con il debuttante allenatore. Il pareggio conquistato sul campo sempre ostico dai giovani dell’Atletico Ascoli, praticamente con un solo allenamento diretto dal responsabile del settore giovanile, ha convinto la dirigenza guidata dal patron Graziano Giordani a proseguire su questa strada: "Dopo un’attenta riflessione – è stato scritto – in condivisione con tutte le componenti societarie, l’Atletico Ascoli ha deciso, nell’ottica di proseguire il processo di valorizzazione del nostro territorio unitamente al consolidamento dei risultati sportivi, di affidare per il prosieguo della stagione la conduzione tecnica della prima squadra a Simone Seccardini". Il vice sarà Alex Simoni, Lorenzo Luzi match analyst e collaboratore tecnico, Mauro Iachini preparatore atletico e Mizio Scaramucci preparatore dei portieri. Seccardini con un buon passato di giocatore di calcetto, ha iniziato ad allenare nelle giovanili dell’Ascoli passando per gli Allievi under 17 e poi per la Juniores under 19. Prossimo impegno contro il Tivoli domenica alle 14.30.

Valerio Rosa