Doppia festa per il Versilia dei miracoli. La promozione in serie B è una certezza

Con 3 giornate d’anticipo, il Versilia trionfa nel campionato di C1 e centra la promozione nella serie B Nazionale. Uno spettacolo, un trionfo, se si pensa che la squadra creata dal direttore generale Matteo Paperini e sapientemente guidata da Luca Roggio in 25 giornate di campionato non ha subito una sola sconfitta vantando anche miglior difesa e miglior attacco del campionato. A una stagione memorabile, poi, c’è anche da aggiungerci la conquista della Coppa Italia RegionaleNiente male per una società nata nel 2012 e che può contare anche su un settore giovanile in espansione. Insomma al Pardini Center di Lido di Camaiore, quartier generale del Versilia, non si smette mai di crescere. Decisivo, per la matematica, il 7-2 al Deportivo Chiesanuova con i centri di Tintori 3, Ciardelli 2, Cattani e Gambino.

La rosa: il portiere e capitano Gabriele D’Onofrio, il recordman di presenze Alex Gennai, il bomber Giorgio Tintori, Gabriele Gambino, Pietro De Angeli, Simone Cattani, Leonardo Bandinelli, il brasiliano Igor Pitondo, Giacomo Bertoldi, Matteo Ussi, Andrea Bonelli, Tommaso Ciardelli, Nicola Bertozzi, il prodotto delle giovanili Daniel Giannini e il 56enne Rossano Burchielli.

Matteo Paperini, dietro la scrivania, è l’artefice di questa crescita esponenziale.

Paperini, campionato e Coppa. Sembra incredibile.

"L’ho è chiaramente, ma ce lo siamo meritati. Sapevamo di potercela fare”.

Cosa è il Versilia C5 oggi?

"Una grande famiglia e un progetto che vuole crescere".

Vi rendete conto che nel prossimo campionato dovrete girare l’Italia?

"Sarà sicuramente impegnativo ma anche molto stimolante".

Forse è presto, ma quale sarà il vostro obiettivo?

"A breve parlerò con i ragazzi e con l’allenatore. Salvarsi sarà l’obiettivo da raggiungere".

Grandi spese per una società piccola...

"Non abbiamo tanti sponsor, ma quelli che ci sono ci danno una mano enorme. Poi abbiamo tanto seguito perché anche i genitori dei bambini e dei ragazzini, che sono tesserati in una delle nostre 13 squadre, si sono appassionati alle nostra gesta. Il Pardini Center è divenuto un vero catino grazie al loro incredibile calore".

Serie C2. Finisce 2-2 il derby tra Futsal Viareggio e Massarosa. Derby che sa di antipasto playoff. Per il Massarosa C5 a segno Tonelli 2.

Femminile. L’Atletico Viareggio strapazza 4-1 il Futsal Pantere 2023 4-1 (Fossi 2, Giubbolini 2) e, con una sola partita da giocare, mantiene la vetta della classifica. Classifica: Atletico Viareggio e Firenze C5 37; Futsal Pantere 2023 34; Dinamo Florentia 22; San Giovanni C5 20; Poggio a Caiano 19; Worange Pistoia 14; Follonica Gavorrano 13; Santa Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti