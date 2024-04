Doppia rimonta dell’Urbania. Mangiarotti costringe la Jesina al pareggio

NA

URBANIA

NA: Pistola, Grillo (45 st Trudo), Giovannini, Zandri, Baah Donkor, Lucarini, Cachana, Zagaglia (41 st Garofoli), Kouentchi, Belkaid, Re (33’ st Marcucci). All. Simone Strappini.

URBANIA: Stafoggia, Nouri, Aluigi (20’ st Sema), Dal Compare (45’ st Lani), Marengo (26’ st Salvi), Mistura, Franca, Giovanelli, Nunez, Mangiarotti (35’ st Antonucci), Zingaretti. All. Mirco OmicciolII.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 25’ pt Kouentchi, 34’ pt Mangiarotti, 12’ st Zagaglia, 23’ st Mangiarotti.

Note: 300 spettatori. Ammoniti: Dal Compare, Nouri.

Servivano i tre punti per esorcizzare la paura playout alla Jesina, ne arriva uno solo che al 99% condanna i leoncelli alla roulette della post season. Comprensibile delusione in casa biancorossa per l’illusorio doppio vantaggio a firma Kouentchi e Zagaglia, vanificato dalla doppietta di Mangiarotti. Al 3’ subito pericoloso l’Urbania, Pistola smanaccia in angolo il destro da centro area di Franca, ancora Pistola (11’) si oppone con sicurezza alla punizione dal limite di Mangiarotti. Risposta Jesina, due volte Belkaid dalla distanza, nessun problema per Stafoggia. Le avvisaglie per il gol: Chacana si invola sull’out di destra entra in area, cross basso e Kuetic da due passi deve solo appoggiare in rete. 34’ pareggio ospite: fuga di Nunez, traversone basso per l’isolato Mangiarotti il sinistro al volo non lascia scampo a Pistola. In apertura di ripresa leoncelli di nuovo in vantaggio: 12’ dal limite dell’area Zagaglia sorprende Stafoggia. La Jesina ci crede e prova a chiuderla: ci pensa il solito Mangiarotti a gelare il Comunale, azione di calcio d’angolo sulla corta respinta di un difensore si avventa Mangiarotti: destro potente che non lascia scampo a Pistola. Non mancano le emozioni nel finale: ultimi assalti e possibilità di segnare il terzo gol su entrambi i fronti, nei 5’ del ritorno in campo Trudo per poco non regala la sospirata vittoria ai suoi. Finisce 2 a 2 e domenica Jesina a Civitanova in cerca del miracolo per evitare i playout.

Gianni Angelucci