Doppia sfida in pochi giorni contro la Norvegia: il 31 maggio a Oslo e tra due martedì nella nostra città. Partita la prevendita. Conto alla rovescia: il 4 giugno Azzurre al Mazza

È partito il conto alla rovescia per la gara della Nazionale italiana femminile allo stadio Mazza, in programma martedì 4 giugno alle 18,15. Le Azzurre riprenderanno il cammino di qualificazione verso Euro 2025 con una doppia sfida contro la Norvegia, venerdì prossimo a Oslo e pochi giorni dopo nella nostra città, dove l’Italia non ha mai perso. Dopo le prime due partite, nelle quali la squadra di Soncin ha battuto i Paesi Bassi e perso con la Finlandia, la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede le quattro selezioni a quota 3 punti. Fondamentale ripartire con il piede giusto: oggi le convocate per i prossimi due impegni si ritroveranno nel centro di preparazione olimpica per riprendere la preparazione.

Per i 180 minuti contro le scandinave, il commissario tecnico ha deciso di puntare su 33 calciatrici: oltre al rientro di Catena, Glionna, Filangeri e Serturini che avevano saltato l’ultimo raduno, la novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Pavan, tornata a giocare dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno. Si tratta della seconda convocazione in Nazionale maggiore per la 19enne centrocampista dell’Inter che aveva debuttato nell’aprile del 2023 nell’amichevole con la Colombia. I biglietti per la gara con la Norvegia sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il prezzo della tribuna è di 14 euro (1 euro per gli Under 12), mentre la gradinata costa 5 euro (1 euro per Under 18 e Over 65).

Infine, per l’occasione – grazie alla collaborazione tra Figc e Komen Italia – lunedì 3 e martedì 4 giugno dalle 9 alle 15 le unità mobili della Carovana della Prevenzione raggiungeranno il Parco Coletta per offrire visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali.