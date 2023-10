Doppia trasferta a Firenze

Inizia a prender forma la classifica di Promzoione ed oggi si torna in campo per quella che nel girone A a 17 squadre sarà la 3ª gara in 8 giorni. Stavolta sia il Viareggio sia il Pietrasanta sono in trasferta, in terra fiorentina.

Qui Viareggio. Stefano Santini, dopo il 2-2 di mercoledì col San Piero a Sieve convive con le solite assenze. Ha ritrovato l’esterno Benedetti (però non ancora recuperato del tutto) e il 2004 Lombardi. Da valutare Fazzini che ha sempre dolore al piede. Invece per i lungodegenti Ceciarini, Pizza, Tomei e Nelli ci vorranno ancora una ventina di giorni circa. "Il Settimello mi viene dipinto come una squadra giovane che gioca molto bene – dice Santini – dobbiamo tenere botta ora in attesa di recuperare quelli che per noi sono giocatori importanti e che ci danno una marcia in più, specialmente per avere esperienza nei momenti importanti della partita". Settimello-Viareggio oggi alle 15.30 sarà diretta da Gianluca Boeddu di Prato coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e Alfred Alexandru Paduraru di Arezzo.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Belluomini, 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 Sapienza (’04); 4 Matteo Santini (’05), 10 Marinai, 8 Minichino; 7 Fazzini (Pugliese); 9 Brega, 11 Chicchiarelli.

Qui Pietrasanta. Il 2-1 in rimonta sul Pieve Fosciana ha ridato morale all’ambiente. Oggi contro il Settimello Massimiliano Bucci è ancora senza lo squalificato Genovali e poi ha Bondielli in fase di recupero. Dubbio Falorni per una forte contusione. "Il San Piero a Sieve è primo in classifica e in casa sin qui le ha vinte tutte – analizza Bucci – sarà durissima e dovremo fare la partita perfetta". Fischia Leonardo Rosini di Arezzo, coi guardalinee livornesi Rama e Ficarra.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 5 Togneri, 6 Laucci (Da Prato), 3 Lorieri (’04); 10 Francesco Tosi, 4 Ghelardoni, 7 Sessa (’06); 8 Vettori; 9 Mengali, 11 Pinelli (Falorni).

Il resto della 7ª giornata: Dicomano-Casalguidi (arbitro Antonio Ferri Gori di Arezzo, assistenti Francesco Bagnolesi di Valdarno e Leonardo Evangelisti di Arezzo); Larcianese-Luco (Antonio Scalisi di Carrara, Matteo Puvia di Carrara e Giacomo Norgiolini di Arezzo); Pieve Fosciana-Monsummano (Giuseppe Asaro di Empoli, Clara De Matteis di Empoli e Cristian Bua di Pontedera); Pontremolese-Castelnuovo (Manuel Erriquez di Firenze, Lorenzo Nannipieri di Livorno e Riccardo Spinelli di Pistoia); Real Cerretese-Maliseti Seano (Alessio Fatticcioni di Carrara, Andrea Pacifici e Mirko Lollini di Arezzo); San Marco Avenza-Viaccia (Carlo Bigongiari di Lucca, Francesco Corcione di Pisa e Annalisa Cauteruccio di Firenze); riposa la Lampo Meridien.