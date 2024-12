Doppio colpo Pistoiese. Pronti Mauri e Ceravolo

È il momento dei carichi pesanti? Questione di giorni, forse anche di ore, ma la strada sembra ormai tracciata. La Pistoiese è pronta ad intervenire in modo deciso sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco che ad oggi, alla luce dell’infortunio di Tascini, conta appena due elementi più Balleello che però non è stato quasi mai impiegato.

Troppo poco per dare l’assalto alla prima posizione occupata in coabitazione da Forlì e Tau Altopascio. Ed è proprio per questo che il direttore sportivo Massimo Taibi starebbe pensando di portare in arancione addirittura due attaccanti, entrambi di spessore, alla ricerca dei gol che nel girone d’andata in diverse occasioni sono mancati. Il primo nome circola già da alcuni giorni ed è quello della seconda punta Mattia Mauri, classe 1992, attualmente in forza al Piacenza.

Arrivato come pezzo pregiato del mercato estivo biancorosso, nonostante il travagliato campionato degli emiliani si è messo comunque in luce siglando quattro reti e fornendo due assist in 14 presenze. Il probabile ridimensionamento del Piacenza, partito con l’obiettivo di vincere del campionato e ritrovatosi a fine novembre in zona playout, potrebbe portare a Mauri a lasciare la causa biancorossa. Nell’ultimo match, vinto contro lo United Riccione, è arrivato un ulteriore indizio: l’ex Lumezzane e Union Clodiense Chioggia è infatti rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti. La trattativa per portarlo alla Pistoiese sarebbe ben avviata e non è escluso che l’affare possa chiudersi prima della sfida col Corticella.

L’altro nome nella lista dei desideri arancione è quello di Fabio Ceravolo. Classe 1987, è un attaccante di grande esperienza, che in carriera ha sempre giocato tra i professionisti raccogliendo anche 99 presenze in Serie A e 300 presenze in Serie B. Atalanta, Reggina e Parma sono solo alcune delle casacche indossate negli scorsi anni da Ceravolo, che in estate è sceso per la prima volta tra i dilettanti accettando la proposta dell’ambiziosa Pro Palazzolo, compagine lombarda militante nel Girone B di Serie D.

Il suo score stagionale parla di cinque gol in campionato in 14 presenze, distribuiti però in due sole gare, con una doppietta all’esordio e una tripletta a fine ottobre. Il suo arrivo in arancione, accompagnato da quello di Mauri, cambierebbe drasticamente pelle all’attacco della Pistoiese, che si troverebbe ad avere in rosa due profili di assoluto livello oltre a Sparacello, intoccabile fino ad oggi per numeri raccolti e stile di gioco, Pinzauti e il rientrante Tascini.

E non è tutto, perchè l’obiettivo del diesse arancione è quello di intervenire anche a centrocampo, inserendo in rosa una mezzala forte fisicamente che possa offrire un contributo significativo anche in fase di non possesso. Tempo al tempo, ma presto tante cose potrebbero cambiare in casa Pistoiese.

Michele Flori