Doppio derby a Fucecchio e Monterappoli. Scontro diretto al vertice per il Capraia col Bibe 1964. Calasanzio a caccia dell’impresa contro La Corte

Turno di Terza Categoria tra stasera e domenica pomeriggio quello che vedrà protagoniste le squadre locali. Partiamo dai tre anticipi odierni, in particolar modo dalla sfida al vertice del girone A fiorentino che vedrà il Capraia di scena al Bozzi di Firenze contro il Bibe 1964. I padroni di casa sono secondi, i gialloblù di mister Costoli terzi con appena 3 punti a separarli. All’andata ebbe la meglio per 1-0 il Capraia, che oggi non avrà a disposizione lo squalificato Rosi. Gli altri due incontri odierni si disputano alle 21 a Pagnana e Fucecchio, entrambi validi per il raggruppamento B di Pisa. Al campo sportivo alle porte di Empoli il Calasanzio riceve La Corte, seconda forza del campionato alle spalle della capolista Avane, che questo fine settimana riposa come il Ponzano. Un’impresa permetterebbe ai ragazzi di mister Lazzoni di tenere vivo il sogno play-off. Il Giovani Fucecchio 2000 riceve invece al Galli il Ponte a Elsa, per un derby complicato ma non impossibile: gli ospiti sono in piena zona play-off con 7 lunghezze di vantaggio. L’altro scontro diretto tra compagini del territorio è invece in programma domenica alle 15 a Monterappoli, dove il Serravalle attende lo Sporting Lazzeretto. Nonostante gli ultimi risultati negativi i favori del pronostico sono tutti per i cerretesi. Infine, sempre domenica ma alle 16.30 al Biagiotti di Sesto Fiorentino trasferta proibitiva per il Marcialla City contro la quotata Sestoese.