Due gol del Gambettola. Sant’Agostino al tappeto

Sant’Agostino 0 Gambettola 2: Costantino, Armaroli, Ceneri (54’ Laurenti), Cinelli (63’ Frignani), Di Bari, Sarti, Landi, Iazzetta, Vanzini, Corsi (85’ Tassinari), Pellielo (73’ Pinca). A disposizione: Piazzi, Franchi, Bergami. All: Ricci GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi, Crociati, Rossi, Mengucci, Marconi, Gadda, Zattini (60’ Vagnarelli), Toromani (91’ Giorgi), Mancini (91’ Tiricanti), Peluso (66’ Bernacci). A disposizione: Dashi, Franchini. All: Bernacci Arbitro: Siragusa di Modena Marcatori: 44’ Mancini, 58’ Peluso Note: ammoniti Marconi, Zattini, Toromani, Di Bari.

Il Sant’Agostino esce sconfitto contro il Gambettola. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ ventesima del campionato di Eccellenza, i ramarri si sono presentati a questa partita con alcune assenze, su tutti quella di Cazzadore, tutti i nuovi acquisti in campo ad eccezione di Laurenti, che è partito inizialmente in panchina. La cronaca della gara con il primo tiro verso la porta del Sant’Agostino, di Vanzini al 1’ con parata di Golinucci. Al 12’ si vede il Gambettola, azione personale di Toromani e conclusione deviata sul fondo da Costantino, sugli sviluppi del calcio d’angolo colpisce Mancini di testa con parata del portiere ramarro. Al 18’ occasionissima per i padroni di casa da calcio d’angolo, in area irrompe Armaroli di testa e Vanzini non arriva per la deviazione in rete. La risposta immediata dei romagnoli, con Mengucci per Peluso in area conclusione parata da Costantino. Al 22’ ancora gli ospiti, con Peluso in area, diagonale respinto con i piedi dal portiere del Sant’Agostino. Al 40’ azione dei ramarri con Di Bari in verticale per Vanzini, tiro parato da Golinucci. Al 42’ risposta degli ospiti con tiro da fuori di Aloisi, alto di poco sopra la traversa. Sul finire del primo tempo il Gambettola passa. Al 44’ lancio preciso di Zattini per Mancini in area, controllo e tiro che supera Costantino.

Nella ripresa punizione al 48’ per il Sant’Agostino, tiro di Corsi parato da Golinucci. Al 58’ arriva il raddoppio dei romagnoli, da un calcio piazzato da centrocampo di Gadda in verticale per Peluso, che entra in area e supera per la seconda volta Costantino. Prova a reagire il Sant’Agostino con Laurenti al 65’ in area, tiro parato. I padroni di casa ancora al 76’ con Laurenti per l’accorrente Corsi in area, diagonale respinto da Golinucci. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare è il Gambettola, che sale in classifica, mentre il Sant’Agostino rimane fermo a 25 punti.

Mario Tosatti