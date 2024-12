Due novità per la Maceratese. Preso l’esterno Marras, via Gomis

L’arrivo di Niccolò Marras (foto) e l’addio di Kalagna Gomis hanno caratterizzato la giornata in casa Maceratese alla vigilia della gara a Monte Urano dove i biancorossi chiuderanno il girone di andata. Marras, classe 2002, ha iniziato la stagione nella Vibonese (serie D, girone I) e già ieri ha sostenuto il primo allenamento con la nuova maglia. Si tratta di un esterno offensivo mancino che si è formato nei vivai di Lazio e Arezzo, con i toscani ha esordito tra i Pro, poi ha giocato con Samb e Reggina. "Si tratta di un esterno mancino – spiega Stefano Serangeli, dg della Maceratese – che può essere impiegato a destra e come trequartista". Ma ora c’è da pensare alla gara di Monte Urano dove forse i biancorossi troveranno un avversario che chiuderà gli spazi e poi cercherà di sfruttare il contropiede. "Quest’anno – aggiunge – abbiamo fatto più fatica con questo tipo di squadre, serviranno attenzione, concentrazione, pazienza e far girare la palla". Non sarà a disposizione Albanesi, ci vorrà almeno un mese per rivederlo in campo. Si è rinnovata la raccolta fondi organizzata dalla Curva Just Macerata per acquistare giocattoli e beni utili da donare al reparto pediatrico dell’ospedale di Macerata. Il presidente Crocioni, la dirigenza, lo staff e i giocatori hanno aderito all’iniziativa, la squadra ha consegnato quanto raccolto a una rappresentanza della Curva Just sottolineando il valore dell’iniziativa.