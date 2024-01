Due problemi per Bonuccelli. Si fermano Bensaja e Bruni

Il centrocampista Nicholas Bensaja, probabilmente, salterà La sfida in Versilia con il Seravezza Pozzi, perché colpito da un attacco influenzale. Il giocatore, ieri pomeriggio, infatti, non ha partecipato alla seduta di allenamento al "Palazzoli". Assente all’allenamento anche il difensore Leonardo Bruni per un problema muscolare. Presente invece al "Palazzoli" il patron Lamioni. Con la probabile assenza di Bensaja il tecnico Bonuccelli sarà costretto a rivedere lo schieramento di centrocampo confermando sempre il 3-5-2: accanto a Cretella e Sabelli potrebbe giocare Riccobono in posizione leggermente avanzata, mentre sulle corsie laterali il lavoro dovrebbe essere svolto da Grasso e Macchi. Nel reparto offensivo accanto al bomber Marzierli, quindi, dovrebbe giocare Romairone mentre il trio difensivo, davanti a Raffaelli, dovrebbe essere composto da Aprili (Saio e Prati non sono pronti) Davì e Russo. Un match, quello di domani, che si preannuncia estremamente impegnativo per Cretella e compagni che si recano in casa della seconda forza del girone dal momento che tutte e due le squadre hanno bisogno di fare punti per restare nel giro che conta. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo; assistenti Mattia Brettani di Treviglio e Matteo Franzoni di Lovere.I biglietti per la gara al "Buon Riposo" sono acquistabili domani al botteghino dello stadio aperto dalle 13,30.