È corsa al titolo regionale

Scatta la corsa al titolo regionale di calcio Uisp con tre squadre locali al via: Real Isola e Gavena, campioni e vice; Castelnuovo, vincitore della Coppa Uisp. "Nelle precedenti occasioni ci siamo sempre fermati al massimo in semifinale – sottolinea Filippo Martini, tecnico del Real Isola –, per cui quest’anno puntiamo ad arrivare fino in fondo. Rispetto alle altre volte abbiamo anche tutta la rosa a disposizione. Partiamo contro l’Usap Poggibonsi, che non conosciamo molto". L’allenatore gialloblù torna poi anche sul successo ai rigori sul Gavena al Castellani-Computer Gross Arena che ha regalato il quarto titolo al team sanminiatese.

"Dopo l’andata dei quarti col Castelfiorentino, l’unica partita delle fasi finali che abbiamo sbagliato e che solo con fortuna siamo riusciti a chiudere 0-0, non pensavo ce la potessimo fare. Credo però che questa vittoria – ammette Martini – sia stata il riconoscimento per un biennio in cui abbiamo di fatto rifondato la squadra, riuscendo a ricreare un bel gruppo come quello precedente. E di questo devo dare atto alla società che ha saputo trovare i ragazzi giusti, bravi tecnicamente ma anche e soprattutto umanamente. Credo che la nostra dote migliore sia stata la capacità di adattamento a ogni avversario e per quanto riguarda la finale, i rigori sono stata la soluzione più giusta anche se il Gavena ha avuto più occasioni di noi. E qui – conclude – devo fare davvero i complimenti al nostro portiere Martini che anche in finale ha parato altri due rigori, ma anche al più giovane Bigazzi, che ne aveva neutralizzato uno in avvio proprio del quarto di andata contro il Castelfiorentino che citavo prima".

Il Real Isola scenderà in campo stasera alle 21.30 a Case Nuove di Gambassi contro l’Usap (vice campione a Siena), mentre Gavena e Castelnuovo saranno di scena domani alle 21.30 rispettivamente al Marconcini di Pontedera contro il Palazzi (vincitore della Coppa Uisp Etruscolabronica) e al Pagni di San Miniato Basso contro i campioni della Valdera del Gatto Verde.