È il giorno del big match. Civitanovese all’attacco

Torna a disposizione l’attaccante Ramiro Brunet, in vista del scontro diretto contro il Montefano. Alle 16 al Polisportivo, la Civitanovese ospita i viola di Nico Mariani, per un match che potrebbe dire molto sulla stagione delle squadre, dando un’indicazione chiara sulla possibile vincitrice del torneo. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, con il numero di spettatori che potrebbe raggiungere o addirittura superare quello toccato nell’ultimo derby contro la Maceratese quando si registrarono oltre 4.000 presenti, tifosi ospiti compresi. Sono già migliaia i biglietti venduti in prevendita nei vari punti messi a disposizione dal club, mentre oggi i botteghini dello stadio saranno aperti. In città cresce l’entusiasmo ed è previsto anche un sopralluogo dei tifosi prima del match, per caricare la squadra. Il confronto vedrà, da un lato, i rossoblù a quota 50 punti e, dall’altro, i viola del Montefano, primi della classe con una lunghezza in più. Il tecnico Sante Alfonsi recupera dunque l’argentino Brunet, rimasto ai box per via di un infortunio nel turno precedente: il centravanti, venerdì pomeriggio si è allenato regolarmente con i compagni, mentre giovedì aveva svolto una seduta differenziata. Difficile, però, che venga schierato fin dall’inizio. Costretti a saltare l’incontro, invece, il difensore Diego Ballanti, squalificato, e l’infortunato Michele Paolucci, out dal 14 gennaio. Sfida delicata per i rivieraschi e delicata è anche la modalità con cui si è deciso di trascorrere la vigilia: niente rifinitura, ma una colazione, poi la passeggiata tutti insieme sul lungomare. Un modo "per stemperare la tensione prima della gara e non appesantire il carico di lavoro, che in settimana è stato considerevole" assicurano dallo staff. "Questo gruppo - si legge in un post della società - merita il meglio. E il meglio è vincere senza se e senza ma".

Francesco Rossetti