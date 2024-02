E’ il giorno dell’atteso derby. Malotti: "Credo nei ragazzi»

"Quello che conta è la prestazione, se poi arrivano i punti ancora meglio, ma noi dobbiamo guardare avanti al Progetto Grosseto e non credo che il risultato possa cambiare questa prospettiva: una vittoria effimera, fine a se stessa, andrebbe contro I nostri principi. Capisco che I tifosi la possano pensare in maniera diversa con una squadra che non vince da dicembre". L’allenatore Roberto Malotti oggi debutta sulla panchina biancorossa nel "derby della Maremma": alle 14,30 allo "Zecchini" inizia lo spettacolo tra Grosseto (38 punti) e Follonica Gavorrano (41). "L’importante – dice il mister – è che i giocatori quando escono dal campo non abbiano nulla da recriminare perché hanno dato tutto. Mi hanno sopportato per due settimane e li ringrazio: hanno tanta personalità. E’ un gruppo con tanta qualità che deve essere messa al servizio della squadra. Ad oggi sono molto sereno per iI lavoro svolto". Poi l’aspetto tattico. "Noi proviamo a fare un calcio propositivo. Noi dobbiamo fare la partita senza farci intimorire dall’avversario. Sullo schieramento in settimana abbiamo provato sia la difesa a quattro che quella a tre, vedremo". Nella scelta dei singoli, vedremo se Malotti sarà conservatore o innovatore. Tutti I giocatori sono a disposizione. E’ chiaro che tra le due protagoniste del derby chi rischia meno è la formazione dei minerari.

Paolo Pighini