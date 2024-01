È il Terranuova di Sacconi. Anche il Mazzola va ko

valentino mazzola

0

terranuova traiana

1

MAZZOLA: Florindi, Nassi, Gianneschi, De Luca, Bonechi N., Silvestri (65’ Silvestri), Corsi, Cruciani, Baroni (65’ Hoxhaj), Burato, Pierangioli (70’ Cavallini). Panchina: Cefariello, Bonechi L., Landozzi, Tozzi, Majuri, Begnardi. Allenatore Argilli.

TERRANUOVA TRAIANA: Antonielli, Minatti, Marini, Cioce, Saitta, Mannella (85’ Mascia), Taflaj (76’ Petrioli), Privitera (68’ Bega), Ortiz Lopez (68’ Ceppodomo), Massai, Sacconi. Panchina: Fedele, Arnetoli, Cappelli, Viganò. Allenatore Becattini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Rete: 88’ Sacconi.

Note: ammoniti Cruciani, Privitera, Cioce. Recupero: 1 e 6.

SIENA – Il Terranuova Traiana vince nel finale a Siena, in casa di un Mazzola che recrimina dopo una gara vibrante ed equilibrava decisa da un guizzo di Sacconi (nella foto a sinistra). Andando con ordine, la prima iniziativa era dei padroni di casa (9’) con Pierangioli, murato. Il Terranuova Traiana risponde con Massai cerca il tiro di prima intenzione mandando fuori. All’11’ calcio di punizione per i locali, Cruciani cerca la porta chiamando Antonielli alla presa. Giunti a metà ripresa ci provano Privitera (nella foto a destra), tiro sul quale Florindi si distende, e Taflaj, che al 36’ si aggiusta la palla per una conclusione che finisce larga. Si va al riposo sullo 0-0, al termine di un primo tempo con pochissimi sussulti.

La ripresa è più vivace. Al 55’ primo sussulto da calcio piazzato: Cruciani indirizza bene ma la barriera interviene in angolo. Sul corner, dopo una corta ribattuta da parte di Saitta, Burato si coordina ma non inquadrando la porta. Al 64’ prime proteste dei padroni di casa per un contatto tra Corsi e Antonielli.

Per il direttore di gara non c’è però fallo dell’estremo difensore biancorosso. Al 69’ nuovo scatto in avanti dei biancocelesti, Pierangioli sterza sul mancino e serve Bartolini a rimorchio, il tiro del centravanti, ben indirizzato, viene murato da Cioce. Il Mazzola si innervosisce e il Terranuova Traiana ne approfitta segnando il gol decisivo: rinvio di Marini dalla retroguardia, buco del difensore di casa De Luca che permette a Sacconi di inserirsi e battere Florindi in uscita. Poco prima del recupero altre proteste della squadra di Argilli per un tiro di Gianneschi respinto da Saitta. Per il Mazzola con il braccio, per Bulletti di Pistoia no.