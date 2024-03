È il Viareggio dei Santini. Ora rasenta... l’Eccellenza

monsummano

0

viareggio

1

MONSUMMANO (4-3-3): Grasso; Dal Porto (45’ st Covino), R. Citti, Agnorelli, Perillo; Dal Poggetto, Vitiello, Silvano (13’ st Goti); Ferrara, Sordi, Bertelli (18’ st Mancino). (A disposizione: Baldi, Saquella, Tardiola, Malucchi). All. Mirco Matteoni.

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; T. Ricci (18’ st M. Santini), Benedini, Bertacca, Sapienza; Benassi (18’ st C. Belluomini), Minichino, Marinai; Fazzini (36’ st Scaranna); Brega (43’ st Pizza), Chicchiarelli (18’ st G. Ceciarini). (A disposizione: G. Santini, D. Benedetti, Coppola, Lombardi). All. Stefano Santini.

Arbitro: Diego Bernardini di Piombino.

Rete: 38’ st M. Santini (V).

Note: ammoniti Dal Poggetto, Sordi e Goti (M), Marinai, M. Santini e G. Santini (V).

MONSUMMANO – Grazie ad un gol del classe 2005 Matteo Santini, buttato nella mischia dal papà allenatore Stefano (che nel corso del secondo tempo ha azzeccato alla perfezione tutte e 5 le sostituzioni fatte), il Viareggio fa il blitz a Monsummano nel recupero della 21ª giornata del campionato di Promozione e si porta adesso a +5 sul Pietrasanta secondo... con la prospettiva di poter andare a +8 mercoledì quando i bianconeri avranno l’ultimo recupero (quello della 23ª giornata) a San Piero a Sieve. La partita il Viareggio ieri l’ha vinta con i cambi, dopo un brutto primo tempo ma del resto non era affatto facile giocare su un terreno pessimo. Nel rombo delle zebre si scambiano di continuo la posizione i due mancini Marinai e Fazzini tra fare il braccetto ed il trequarti. Il gol-partita (... forse è anche “gol-scudetto“) lo pesca Matteo Santini che, entrato benissimo in partita (si era pure procurato un rigore per mani in area avversaria però non ravvisato), segna con bel diagonale dopo azione manovrata sull’asse Scaranna-Brega-Cosimo Belluomini.