"E’ la vittoria del cuore"

L’undicesima giornata ha regalato importanti successi esterni a GabicceGradara, Valfoglia e Atletico Mondolfo Marotta. Si sono divisi la posta il S.Orso e la Pergolese. Risultato negativo per Villa San Martino, Vismara e Fermignanese.

I numeri. Tra sabato e domenica si sono registrate ben 7 vittorie, di cui 4 ottenute dalle viaggianti. 14 le reti. L’attacco più prolifico è quello dei Portuali dorici (20 gol), quello più asfittico è del Vismara e della Pergolese (solo 8 gol al loro attivo) ma il team di mister Guiducci può vantare la seconda miglior difesa del torneo (solo 9 i gol subiti). Meno gol di tutti gli ha subiti il Fabriano (7).

Prima vittoria esterna per il GabicceGradara. Tre punti per il team di Bebo Angelini che equivalgono ad una boccata d’ossigeno preziosa nella complicata lotta per la salvezza. In gol l’inossidabile bomber Bartolini. La classifica ora vede il Gabicce Gradara al terz’ultimo posto a 10 punti con due formazioni alle spalle (Villa San Martino e Vismara) e lo stesso Osimo Stazione ad una lunghezza, il Mondolfo Marotta a due e la Castelfrettese a tre. "Con l’Osimo Stazione è stata una vittoria di carattere – ha sottolineato nel dopo gara il diesse Filippo Cipriani – fortemente voluta dalla squadra, se vogliamo in questo caso aiutata anche da un pizzico di buona sorte che ci aveva clamorosamente voltato le spalle nelle due ultime partite. Abbiamo dimostrato una ottima condizione fisica, abbiamo lottato su ogni pallone con generosità dimostrando spirito di sacrificio e ferrea determinazione e nei momenti di difficoltà abbiamo saputo stringere i denti mantenendo una sufficiente lucidità e la difesa rimasta imbattuta è un segnale importante. È una vittoria che avvicina la salvezza diretta a tre punti e che ci deve dare ancora più convinzione".

La classifica marcatori. 8 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), 7 reti. Jonathan Nardone (Barbara Monserra), 6 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Gaetano De Marco (Portuali Dorica), 5 reti: Luca Canulli (Biagio Nazzaro) e Manuel Muratori (Sant’Orso). Seguono con 4 reti a testa sei calciatori.

La squadra della settimana.1)Cappuccini (Gabicce Gradara), 2)Capomagi (Vismara), 3) Righi (Villa San Martino), 4)Morganti (A.Mondolfo Marotta), 5)Marino (Fabriano Cerreto), 6)Fraternali (Valfoglia), 7)De Marco (Portuali Dorica), 8) Labate (Fermignanese), 9)Fraternali (Pergolese), 10) Nardone (Barbara Monserra),11)Muratori (S.Orso). All. Sartini (Atletico Mondolfo Marotta). Arbitro Negusanti di Pesaro (Barbara Monserra- Castelfrettese).

Amedeo Pisciolini