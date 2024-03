È l’ora del derby/1. Rata, serve la vittoria

Tre punti per continuare a sperare di far sì che la Maceratese possa lasciare il segno nel campionato. È con questo obiettivo che i biancorossi di Pieralvise Ruani affronteranno il Tolentino con i cremisi che hanno gli stessi obiettivi e stimoli. In casa biancorossa si devono fare i conti con gli infortuni: è out Tortelli mentre Massei dovrebbe sistemarsi in panchina, recuperato il giovane Edoardo Ruani che torna a disposizione ma dovrebbe entrare in un secondo momento qualora dovesse esserci la necessità, stesso discorso per Perri oramai recuperato. Ma, al di là di chi farà parte della formazione titolare, c’è da tornare al successo per cancellare il passo falso di sette giorni fa a Montegranaro e tenere vive le speranze di sfruttare le opportunità lasciate dalla classifica per inserirsi nei playoff. Ma è indubbio che tale traguardo possa essere centrato, considerando anche la ricca concorrenza, solo infilando una serie di risultati positivi, la Maceratese deve inanellare diverse vittorie di fila perché non ci sono alternative per recitare un ruolo di primo piano e non accontentarsi di una parte da comparsa.

Ci vorrà una Maceratese attenta soprattutto sui calci piazzati perché gli avversari hanno approfittato di queste situazioni per lasciare il segno, come è successo sette giorni fa a Montegranaro quando i biancorossi hanno vanificato una buona prova. La speranza è di rivedere la prova contro la K Sport Montecchio Gallo in cui i biancorossi hanno conquistato i 3 punti in palio al termine di una gara ben interpretata dagli uomini di Pieralvise Ruani il quale chiede ai calciatori di far girare la palla, di fare un calcio propositivo e, soprattutto, di tirare a porta. A Montegranaro ciò si è verificato, ma ora occorre più precisione sotto rete.