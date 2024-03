È l’ora del derby/2. Borrelli: "Tolentino, è una gara speciale»

Inutile nasconderselo, Maceratese-Tolentino non è una partita come tutte le altre. È uno di quei derby del territorio capaci di offrire maggiori spunti non solo tecnico-agonistici, ma anche di passione calcistica allo stato puro. Ne è convinto anche Davide Borrelli, il giocatore più rappresentativo – assieme a capitan Frulla – di questo Tolentino che nella sua importante carriera di sfide così ne ha disputate davvero molte. "Indubbiamente si tratta di un derby in cui ci tengono tutti a far bene – dice il forte giocatore cremisi – sia le società sia le squadre per dare gioia e soddisfazione ai propri tifosi e a se stesse. È una di quelle partite in cui anche noi giocatori andiamo in campo cercando di dare un qualcosa in più, perché pure noi la sentiamo e vogliamo dimostrare il nostro attaccamento alla maglia".

Nei giorni scorsi il presidente cremisi Marco Romagnoli rimarcava l’importanza di un successo anche ai fini della classifica: "Il Tolentino a metà stagione si era ripreso bene, adesso viene da qualche risultato altalenante – spiega Borrelli, da questa stagione al Tolentino – però possiamo ancora dare un senso alla stagione dando il massimo del massimo, senza fare calcoli sulla Civitanovese, che è fin troppo lontana, o sulle altre formazioni. Pensiamo allora solo a noi stessi per fare ogni domenica il meglio possibile, poi i conti li faremo ad aprile".

Nelle file del Tolentino non ci sono squalificati, a parte l’allenatore Matteo Possanzini. Per quanto riguarda invece l’infermeria arrivano buone notizie per Ruggiero Lanza. Il difensore nei giorni scorsi si è sottoposto all’intervento chirurgico al tendine. E l’operazione all’ospedale di Perugia è perfettamente riuscita. Si profila un derby molto interessante.

m. g.