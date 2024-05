E’ qui la festa biancazzurra. Un sabato per Matteo 27

"Festa Biancazzurra" al Lungobisenzio. I ragazzi della Curva Ferrovia hanno organizzato, per sabato prossimo, una giornata particolare dentro lo stadio di via Firenze, la "Festa Biancazzurra – II Memorial Matteo 27" appunto, a partire dalle 17, con il sostegno del Coni e col servizio ambulanza messo a disposizione dalla Misericordia di Prato. Molte le iniziative previste, fra sport e cultura, durante il pomeriggio. In particolare verrà organizzato un torneo di calcio a 7 fra una squadra di rappresentanti della tifoseria pratese e altre squadre di tifoserie gemellate con i biancazzurri; un torneo di calcio balilla; una speciale partita in memoria del compianto David "Frilla" Bellandi, fra Ultras e Vecchie Glorie del Prato.

Alle 19 verrà invece presentato il libro in memoria di Stefano Furlan. Per tutta la durata della manifestazione verranno proiettate foto storiche della tifoseria biancazzurra, sarà disponibile un truck con panini, birra e patatine e verrà allestito uno spazio apposito per far giocare i bambini in completa sicurezza.

Ingresso a 5 euro per gli adulti, comprensivo di un biglietto della lotteria. L’estrazione dei premi, in particolare gadget della Curva Ferrovia e materiale del Prato, avverrà a partire dalle 20. L.M.