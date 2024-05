E’ stato vice di Padalino. Sergio Di Corcia riparte dall’Heraclea in Eccellenza

Ripartirà dall’Eccellenza anche una vecchia conoscenza bianconera: Sergio Di Corcia, vice allenatore di Padalino durante la seconda gestione armena (fu lui a sostituire Maddaloni, con l’obiettivo, poi centrato, di risollevare le sorti sportive del club) guiderà, la prossima stagione, l’Heraclea, al debutto nella categoria Regina. Originario di Foggia, classe ’76, Di Corcia vanta un passato importante sia come calciatore che come tecnico. Con oltre 350 presenze tra campionati professionistici e serie D, ha segnato ben 90 reti. Come allenatore in seconda, ha occupato la panchina professionistica per oltre 200 partite: oltre a quella della Robur, Foggia, Lecce, Juve Stabia e Turris. L’avventura Padalino, quindi di Di Corcia sulle lastre si interruppe al termine della stagione: il contratto non fu rinnovato e la holding cedette poi il club alla Global Service di Emiliano Montanari.