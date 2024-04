È ufficiale, esclusa la Pistoiese. E il Forlì ci rimette: persi 6 punti

Una classifica rivoluzionata, come peraltro già previsto e facilmente calcolato fin da domenica pomeriggio. Ieri il giudice sportivo della serie D ha infatti sancito l’annunciata esclusione della Pistoiese dal campionato. E ci rimette anche il Forlì, che perde più di molti altri, cioè il massimo: ben 6 punti. La drastica misura è stata applicata a seguito del nuovo e per molti anche cervellotico regolamento, che prevede che già alla seconda rinuncia a un match un club venga estromesso dal campionato, azzerando tutti i suoi match.

La squadra toscana infatti, dopo aver disertato la partita sul campo del Fanfulla, ha replicato la figuraccia domenica nel match casalingo col Sangiuliano City, in pratica autoescludendosi, a seguito del suo terremoto societario, da un campionato in cui all’inizio era accreditata addirittura come una delle favorite. Al contrario del vecchio e più ragionevole regolamento, che nei casi di ritiro di un club nel girone di ritorno prevedeva l’assegnazione del classico 3-0 a tavolino nelle rimanenti gare, mantenendo tutti i risultati precedenti. le nuove norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti hanno provocato il già citato annullamento di tutte le partite giocate degli orange.

Una vera rivoluzione, un sisma che ha penalizzato soprattutto il Ravenna, che dai 2 punti di distanza dal Carpi di domenica mattina si è ritrovato a 4 lunghezze dalla capolista domenica sera. Con la società giallorossa che, ieri, ha diramato un duro comunicato a tale decisione. E stessa cosa ha fatto il Forlì. L’annullamento dei match ha variato sostanzialmente gli equilibri sia nella zona alta che in quella bassa della classifica.

Nella corsa verso i playoff problemi dunque per il Forlì di mister Mauro Antonioli. I biancorossi, che domenica si sono ripresi grazie al corroborante 3-0 imposto alla rivale diretta Victor San Marino, sono scivolati dalla quarta alla quinta posizione (l’ultima disponibile per gli spareggi) e i 4 punti che avevano di vantaggio sugli stessi titani si sono ridotti a una sola lunghezza.

Questa la nuova classifica, aggiornata ieri ufficialmente dalla Lnd, con le differenze dei punti rispetto alla situazione precedente. Carpi 61 (-4); Ravenna 57 (-6); Corticella 53 (-1); Lentigione 52 (-3); Forlì 49 (-6); Victor San Marino 48 (-3); Prato 44 (-3); Aglianese (-3), Sangiuliano City (0), Fanfulla (-2) 41; Imolese 39 (0); Santangelo 37 (-1); Sammaurese (-4) e Progresso (-1) 31; Bordo San Donnino 24 (-3); Certaldo 21 (-3); Mezzolara 18 (-2).

Nelle prossime tre giornate Santangelo e, soprattutto, Corticella e Lentigione osserveranno un turno di riposo (avrebbero infatti dovuto incontrare la Pistoiese) , ma nonostante questa giornata in meno di due avversarie che li precedono, a conti fatti per i galletti il margine d’errore per staccare il biglietto valido per la post season si è assottigliato al minimo possibile.

Domenica prossima, poi, per Merlonghi & Co. è in programma la trasferta più difficile di tutta la stagione, coi biancorossi che faranno visita alla scatenata capolista Carpi lanciatissima verso la conquista della serie C. Molto più abbordabili, ma non scontati, gli ultimi due impegni, col Forlì che se la vedrà in casa col quasi spacciato Mezzolara per poi chiudere la stagione in Toscana, nella tana della tranquilla Aglianese.