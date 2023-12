"E’ un torneo grandi firme"

In estate in quello che il presidente Massimo Galletti aveva chiamato "Pre-Season Dinner Meeting" era già parso chiaro ai presenti quello che di buono il Lunano voleva fare: e quasi a metà campionato c’è da dire che la buona posizione di classifica (secondo posto) è la conferma. "Il campionato di Prima è davvero molto ‘tosto’ – sottolinea il diesse Matteo Dominici – ci sono tanti giocatori che negli anni passati militavano in categorie superiori e che hanno alzato di molto l’asticella del girone. Come nel campionato passato, ci sarà una lotta fino all’ultima giornata sia in zona play-out che in zona play-off. Finora vanno fatti i complimenti all’Avis Montecalvo per la prima parte di campionato disputata, stanno viaggiando ad un livello superiore, incassando quasi tante vittorie. Per quanto riguarda la nostra squadra, dobbiamo ancora registrare un paio di cose per cercare di portare a casa il miglior risultato. Nelle ultime partite (3 pareggi consecutivi) abbiamo pagato forse a livello fisico, in quanto abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e ai ragazzi a disposizione è stato chiesto uno sforzo maggiore. Speriamo di recuperare tutti gli infortunati per la prima partita del 2024".

Stessi punti del Lunano e stessa posizione in graduatoria per il Real Metauro. A guidare la squadra mister Giovanni Cipolla: "Quest’ anno è un campionato di alto livello – dice Cipolla – ci sono almeno 9-10 squadre che puntano ai play off, per ora chi la fa da padrona è l’Avis Montecalvo, le inseguitrici (anche noi) c’è la stanno mettendo tutta per reggere il passo, ma se continuano così, c’è da fargli solo un plauso. Per quanto riguarda la mia squadra, probabilmente ci manca qualche punto, ci sono state alcune partite che meritavamo ampiamente la vittoria, ma per sfortuna e imprecisione non ci siamo riusciti. Comunque sono ampiamente soddisfatto del lavoro della società, che mi hanno messo a disposizione una gran bella squadra. Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere più partite possibili, anche se sappiamo sarà molto dura, perché è un campionato molto livellato, si può vincere o perdere con chiunque". Nella classifica generale al terzo posto c’è l’Audax Piobbico (foto in alto a destra Cecchini festeggiato dopo un gol). "Il girone A della Prima categoria Marche ha nell’Avis Montecalvo una leader indiscussa, candidata alla vittoria finale (10 Vittorie su tredici gare con il migliore attacco, 30 reti all’attivo ndr) – osserva il direttore generale dell’Audax avvocato Adriano Blasi – stanno facendo un buon campionato anche il Lunano, la Real Metauro di mister Cipolla (rafforzatasi con l’esperto difensore Colombaretti e con l’attaccante di ritorno Gambelli) e l’Audax Piobbico (miglior difesa come la Real Metauro con sol 9 reti subite). Purtroppo gli infortuni degli attaccanti (Talevi e Cecchini) hanno condizionato le sorti dell’Audax Piobbico. Siamo dovuti correre ai ripari con l’inserimento dell’attaccante rumeno Ungureanu (ex Marzocca, Laurentina, ecc.) e con il giovane Geremia Patrignani, fratello di Elia già in forza alla società Audax Piobbico".

"Comunque, la società del presidente Massimiliano Compari Massimiliano – conclude Blasi – è ampiamente soddisfatta dei risultati fino ad oggi ottenuti dalla squadra prima della sosta natalizia".

Amedeo Pisciolini