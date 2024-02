E’ una Colligiana ‘affamata’ di punti. Con l’Audax Rufina vietato sbagliare

Sarà una Colligiana ancora alla caccia del ritorno alla vittoria, quella che domani, a partire dalle 14.30, affronterà al ‘Gino Manni’ l’Audax Rufina. Una sfida che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione dei biancorossi, fino a questo momento molto deludente. La squadra allenata da mister Giacomo Chini (nella foto), infatti, viaggia a mezza classifica, alla medesima distanza – sei punti – dalla zona play off e dalla zona play out, ai confini della quale si posiziona proprio l’avversario di domenica. La Colligiana sta però attraversando un periodo di profonda crisi: non vince una partita dallo scorso 7 gennaio, e nelle ultime sette sfide ha segnato solo tre reti. Una situazione quasi drammatica, soprattutto considerando l’imponente campagna acquisti estiva, che doveva portare la squadra a competere per le prime posizioni. Fino a questo momento i risultati sono rimasti sotto le peggiori aspettative, con una squadra che stenta in attacco e fatica a creare gioco, oltre a sembrare inspiegabilmente intimorita. C’è ancora tempo per rimediare, ma non molto: i biancorossi possono permettersi pochi ulteriori passi falsi prima di ritrovarsi a combattere, anziché per la promozione, per evitare la retrocessione. Il tecnico Chini, sulla graticola ormai da tempo, deve dare un rapido scossone alla squadra, possibilmente già a partire da domani, quando però si troverà di fronte un Audax Rufina altrettanto, se non più, affamato di punti, per allontanarsi dalla zona più calda della classifica. I biancorossi dovranno dare ben più di quanto hanno mostrato nelle ultime uscite, se vorranno veramente invertire il trend della stagione e non ritrovarsi in guai inimmaginabili pochi mesi fa.

Marco Brunelli