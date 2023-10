EccELLENZA A. Formigine super, rimonta capolavoro

FORMIGINE

2

BAGNOLESE

1

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Mondini (83’ Marverti Lo.), Caselli, Marverti Lu., Ashong, Ruini (63’ Deri), Caselli, Habib, Cremaschi (71’ Digesù), Binini. All. Sarnelli

BAGNOLESE: Giaroli, Calabretti, Foderaro, Vezzani, Baldini, Maletti, Coscelli, Cavazzoli, Falco, Poligani, Taguia (70’ Calabretti). All. Fraccaro

Arbitro: Allkanjari di Rimini Reti: 13’ Taguia, 58’ Vacondio, 72’ Habib

Note: espulso Ashong al 57’. Ammoniti Cavazzoli, Vezzani, Caselli e Deri

Sotto di un gol e di un uomo il Formigine rimonta la Bagnolese e prende tre punti salvezza d’oro. Al 12’ sbaglia il disimpegno Marverti e Taguia non perdona per l’1-0 reggiano. Al 22’ Binini per Vacondio che scuote la traversa. Al 53’ Caselli centra un’altra traversa. Poi al 57’ il rosso ad Ashong per doppia ammonizione ma subito dopo Vacondio dal limite pareggia con un eurogol. Al 72’ grande azione di Binini e Habib deve solo appoggiare in rete il 2-1. Al 90’ miracolo in uscita di Cornia.