Eccellenza, a una giornata dalla fine del campionato

Il penultimo atto del girone A dell’Eccellenza toscana porta in dote al Fratres Perignano la salvezza. E’ questa la notizia più importante che scaturisce dalle gare di domenica. E la squadra dello staffolese Enrico Cristiani conquista la matematica certezza della salvezza senza dover passare dalla lotteria dei play out sul campo della Cuoiopelli di Santa Croce. Per Cristiani una soddisfazione doppia. Al Masini il Fratres Perignano ha vinto con due gol fotocopia di Sciapi e Taraj che hanno finalizzato al meglio due cross dalla destra di Rosi. La Cuoiopelli ha pagato le assenze di Passerotti, Viola e Lucaccini anche se Bagnoli, schierato centrale al posto del capitano biancorosso, ha fatto la sua figura. Sugli episodi dei due gol non ha funzionato a dovere la catena di sinistra della squadra allenata da Roberto Falivena, compreso quella parte di centrocampo e di difesa. Rosi ha potuto involarsi sulla fascia e mettere al centro due palloni molto invitati per Sciapi prima e Taraj poi che, liberi da marcature (e anche qui ci sono stati due errori) hanno potuto piazzare la sfera alle spalle di Pulidori. La Cuoio ha poi messo ancora in evidenza la sua difficoltà ad andare al tiro e quindi al gol. Fantini, unica punta, si è dannato l’anima e ha anche segnato il gol del momentaneo pareggio, ma da solo contro una difesa intera ha avuto ancora una volta un compito improbo. La Cuoio domenica andrà a Montespertoli dove cercherà di difendere il secondo posto per disputare in casa i play off e avere due risultati su tre (vittorie e pari) al termine degli eventuali centoventi minuti. River Pieve e Sporting Cecina le possibili avversarie. Il Tuttocuoio ha pareggiato in casa contro il River festeggiando con sobrietà (nel ricordo di Mattia Giani) con i propri sostenitori la promozione in serie D. Mentre la Geotermica ha perso sul campo della Pro Livorno e domenica in casa contro lo Zenith Prato saluterà l’Eccellenza che ha disputato per la prima volta e tornerà in Promozione. Il verdetto dell’ultima giornata, quindi, interesserà solo la Cuoiopelli per il piazzamento nei play off.