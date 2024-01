Eccellenza. Al Fucecchio sfugge il raddoppio. Il derby finisce con un pareggio

FUCECCHIO

1

TUTTOCUOIO

1

FUCECCHIO: Rocchi, Zaccagnini, Lotti (69’ Tassi), Lecceti, Malanchi, Nannetti (66’ Re), Mariani, Arapi, Mhilli, Badalassi (71’ Agostini), Rigirozzo (88’ Geniotal). A disp.: Gori, Iaia, Banti, Pieri, Melani . All.: Dell Agnello Lorenzo

TUTTOCUOIO: Carcani N., Sorbo, Puleo, Marcon, Massaro (78’ Turini), Papi, Rossi G., Severi (85’ Ratti), Centonze, Caggianese (89’ Mustone), Princiotta (64’ Solari (91)). A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fiscella, Chiti, Rotunno. All.: Sena Nicola

Arbitro: Guglielmo Giannini di Pontedera

Reti: 10’ Mariani, 64’ Rossi G.

Ammoniti: Lecceti, Malanchi, Mariani, Arapi, Massaro, Papi.

FUCECCHIO - Una bella partita quella che si è svolta al Corsini di Fucecchio con entrambe le squadre che hanno lottato a viso aperto alla ricerca di una vittoria che non è arrivata. Il Fucecchio si è presentato a questo appuntamento senza quattro titolari importanti dello scacchiere di Agnello Lorenzo, nonostante ciò i bianconeri sono riusciti a tenere testa alla capolista e a strappare un punto importante. Primo tempo tutto di marca locale con il Fucecchio che però non riesce però a trovare la rete del due a zero che avrebbe regalato una maggior tranquillità a padroni di casa. Seconda frazione di gioco molto più equilibrata con gli ospiti che riescono a trovare il gol del pareggio. Entrambe le squadre hanno provato a trovare la vittoria fino all’ultimo secondo senza però riuscire a imboccare la via del gol che avrebbe regalato punti molto pesanti. Il Fucecchio forse con la prestazione mostrata poteva guadagnare qualcosa di più, ma tutto sommato un pareggio è il risultato giusto tra due ottime compagini che smuove la classifica sia da una parte sia dall’altra.