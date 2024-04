Eccellenza: all’orizzonte c’è il confronto con lo Scandicci. Terranuova all’attacco. Mannella: "Siamo pronti»

TERRANUOVA

"Sarà uno scontro cruciale. Lotteremo per ottenere il miglior piazzamento in chiave playoff". Leonardo Mannella non utilizza troppi giri di parole. La gara di domani al Matteini che vedrà il Terranuova Traiana schierato contro lo Scandicci potrebbe valere il secondo posto del girone, un traguardo ambito da entrambe le formazioni, tutte e due a 55 punti. Una posizione che ad oggi, vista l’ampia forbice che tiene alla larga il Mazzola, quinto della classe, significherebbe accesso diretto alla finale. "In queste settimane - ha aggiunto il centrocampista biancorosso - ci siamo allenati duramente, approfittando di questa lunga pausa. Speriamo di proseguire il cammino, oltre il campionato, per arrivare fino in fondo e vedere quanto siamo bravi". Mannella è cresciuto calcisticamente nell’Aquila Montevarchi facendo tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a debuttare in prima squadra nel campionato di Prima Categoria 2013-2014. È arrivato in questa stagione a Terranuova dopo essere diventato un giocatore simbolo dei rossoblu.

"Comunque vada, la corsa non è finita. La Rondinella vuole salvarsi, la Colligiana non credo venga in Valdarno per fare brutte figure e il Signa all’ultima giornata ci darà qualche grattacapo, visto che vuole strappare il secondo posto in classifica. Ma siamo un bel gruppo, dai miei compagni di squadra fino alla società, passando per il mister".

Francesco Tozzi