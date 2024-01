Eccellenza. Bacci: "River, tornare a vincere. Con Montecatini è scontro diretto»

River Pieve in casa contro il Valdinievole Montecatini. A causa dell’inizio dei lavori di rifacimento del campo di Pieve Fosciana la partita verrà disputata al campo sportivo di San Romano Garfagnana. I biancorossi affronteranno una squadra ostica che già in occasione della partita di andata vinse per una rete a zero.

"Questa volta – afferma il “ds” Roberto Bacci (foto) – dobbiamo portare a casa i tre punti. Valdinievole Montecatini è una nostra diretta concorrente ed è, infatti, importante chiudere la partita con una vittoria. Domenica scorsa, malgrado il risultato, abbiamo giocato bene e ci saremmo meritati un esito differente. Dobbiamo scendere in campo consapevoli delle nostre qualità e senza alcun timore".

Mancheranno ancora all’appello, a causa di infortunio, due giocatori importanti come Filippi e Leshi (quest’ultimo potrebbe essere recuperabile per la prossima partita contro il Fratres Perignano). Rientra a disposizione Penco che, probabilmente, farà parte della formazione titolare. Arbitrerà l’incontro Leonardo Buchignani della sezione di Livorno. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30.

Guardando alla classifica il River Pieve si trova in decima posizione, con 24 punti, mentre il Valdinievole Montecatini è in terz’ultima posizione, con 17 punti.

Federico Santarini