Eccellenza. Bamonte promosso capo allenatore. Il Massa punta sulla continuità

Da Marco Scozzoli a Gianluigi Bamonte. Il Massa Lombarda ha scelto la guida tecnica per la stagione 2024-25, la seconda consecutiva in Eccellenza dopo i 4 anni di ‘purgatorio’ in Promozione.

Il club del presidente Giampiero Aresu punta dunque sulla continuità, dal momento che Bamonte, già nei ranghi del club bianconero ai tempi del Covid, ha ricoperto la carica di vice nelle ultime due stagioni.

Il nuovo allenatore – classe ’84, originario di Salerno – vanta un curriculum di tutto rispetto da giocatore, avendo vestito la maglia del Cesena in B, quelle di Bellaria e Santarcangelo in C, nonché Alfonsine, Ribelle, Cervia, Riccione, San Lazzaro e Faenza in D.

Il presidente Aresu ha ringraziato di cuore il tecnico uscente Scozzoli: "Sono stati 4 anni fantastici, culminati con la grande cavalcata del 2022-23 e col ritorno in Eccellenza. Scozzoli entra di diritto nella storia del nostro club".