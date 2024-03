Eccellenza, bianconeri con almeno 200 tifosi al seguito. La Baldaccio aspetta il Siena a un passo dalla D

AREZZO

È la vigilia di una partita storia per la Baldaccio Bruni. Ad Anghiari arriverà il Siena domani alle 14.30 pr quella che è la partita decisiva per i bianconeri visto che in caso di successo, alla vigilia dello stop del campionato di Eccellenza, potrebbero festeggiare il ritorno in serie D. Baldolini (nella foto) e i suoi ragazzi, ben lontani dalla zona rossa della classifica, possono dal canto loro giocare senza apprensione contro la corazzata senese, provando quindi a mettere a segno lo sgambetto alla prima della classe più che lanciata verso la vittoria di questo torneo. Per l’occasione sono previsti ad Anghiari almeno 200 tifosi ospiti. A loro sarà riservata la tribuna coperta che vanta una capienza di 250 posti. I tifosi di casa si accomoderanno sul terrapieno dietro la curva di sinistra guardando il rettangolo verde dalla tribuna, e sul fronte opposto al settore dove andranno i supporter provenienti dalla città del Palio. Costo del biglietto 10 euro, acquistabile al botteghino il giorno della partita. Previsto ovviamente un servizio d’ordine rafforzato rispetto al solito per una Baldaccio che spera di poter mettere a segno magari un colpaccio o comunque di poter dare fastidio come non mai alla corazzata del girone B di Eccellenza, che fino ad oggi non ha mai perso mettendo insieme 19 vittorie e 8 pareggi, vantando tra l’altro il miglior attacco con 55 gol fatti e la seconda miglior difesa con 15 reti al passivo. Meglio ha fatto solo il Terranuova con 12 gol incassati.

Intanto oggi scatterà il campionato di Promozione. È in programma l’anticipo tra il Casentino Academy e il Fiesole con calcio di inizio alle 15. Sono solo tre i punti che dividono i fiorentini, quinti in classifica con 34 punti, e i gialloverdi. Una partita che per i ragazzi del Casentino rappresenta l’ennesimo banco di prova, un esame di maturità per capire le proprie reali potenzialità per salire ancora alla vigilia della pausa del campionato per un finale di stagione dove a quel punto potrebbero sognare di cullare altre ambizioni.