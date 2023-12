Eccellenza: biancorossi in viaggio a Castiglione del Lago. Città di Castello con Valori e il nuovo Sylla

CITTÀ DI CASTELLO – Un nuovo acquisto in attacco sarò a disposizione Armillei per la difficile trasferta che il Città di Castello si accinge ad affrontare a Castiglione del Lago: il ds Fulvio Rondini si è assicurato le prestazioni di Seny Sylla, esterno del 2004 di nazionalità guineana, proveniente dal Canicattì in Sicilia. Nel frattempo se n’è andato il portiere Elia Mazzoni. E’ inutile dire che il piatto, per rimanere in tema natalizio, piange e che la classifica è quantomeno sospetta per una squadra ed una società che avevano ben altre ambizioni. Il tecnico della compagine biancorossa è però convinto di riuscire a tirarsi fuori dalla difficile situazione di classifica e che nel nuovo anno la situazione migliorerà. A Castiglion del Lago tornerà a disposizione Valori che ha scontato le due giornate di squalifica per cui l’undici di mister Armillei potrebbe ricalcare quello di domenica scorsa anche se il puntero si propone per una maglia da titolare.