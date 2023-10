Eccellenza. Bolzan sul momento difficile della Sangiustese Vp: "Serve attenzione ai massimi livelli sin dall’inizio»

"Ci siamo trovati sotto dopo 3 minuti per un’amnesia difensiva. Sono gare delicate da approcciare con un’attenzione massimale sin dal fischio d’avvio". Dario Bolzan, allenatore della Sangiustese Vp, tira le somme dopo la sconfitta interna con l’Urbino. "L’avevamo preparata per mantenere l’equilibrio per lunghi tratti e invece – aggiunge il tecnico – abbiamo dovuto rincorrere". Al 9’ della ripresa gli ospiti con Rivi hanno raddoppiato mettendo al sicuro il risultato. "Quel gol iniziale – ricorda il tecnico – ci ha costretto a fare la partita, i ragazzi ci hanno provato, siamo stati a lungo nella loro metà campo".

Ma non è arrivato il gol se non all’ultimo minuto del tempo regolamentare e a quel punto era complicato rimettere in sesto il match.

La rete è un altro problema in casa rossoblù: in sette partite la formazione rossoblù è andata in gol in cinque occasioni subendo 9 reti. "La finalizzazione – osserva Bolzan – è un problema. Però quando si lavora seriamente le situazioni si ribaltano e io non vedo altre soluzioni se non impegnarsi in campo durante la settimana in modo ancora più intenso per uscire da questa situazione". La Sangiustese ha vinto una sola gara, per la precisione all’esordio. "Faccio fatica a credere che non troviamo la vittoria da sei partite e l’amarezza è tanta".