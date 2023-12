Eccellenza. Bonvecchi: "Fino al 21 gennaio. Chiesanuova sempre in trasferta»

Di motivi per scatenarsi nei divertimenti oppure montarsi la testa ce ne sarebbero, invece il Chiesanuova ha celebrato senza esaltazione particolare il fresco titolo simbolico di campione d’inverno. Come ogni anno tifosi, amici, collaboratori, dirigenti, il gruppo Juniores e soprattutto quello della Prima squadra si sono ritrovati per la cena natalizia, stavolta allestita al ristorante Villa del Cerro. Tra tavoli addobbati di biancorosso è stata omaggiata la squadra di mister Mobili che vivrà tre storiche settimane da capolista in Eccellenza, ma i protagonisti sono apparsi ancora concentrati, indottrinati dal "martello" portopotentino, anche in considerazione di un 2024 che si aprirà contro la Maceratese e vedrà la co-capolista Civitanovese rivale del terzo turno. La cena è stata occasione per salutare un anno magico, già bello ricordando la salvezza conseguita da matricola. Un anno intero vissuto senza il proprio stadio, il "Sandro Ultimi". Vista anche la presenza di Franco Capponi, sindaco di Treia, il presidente Luciano Bonvecchi ne ha parlato: "Viviamo un Natale molto molto in alto, speriamo di non patire poi le vertigini – ha detto Bonvecchi – era impensabile diventare campioni d’inverno. Avevamo pensato ad un progetto più a medio termine, invece ci state mettendo in difficoltà. Non culliamoci sugli allori comunque perché anche nel 2012 girammo a 26 punti e poi facemmo i playout. Sicuramente saremo a Villa San Filippo fino alla Civitanovese, poi speriamo di tornare al Sandro Ultimi. Visto il primo posto il sindaco si sentirà in colpa (ha detto ridendo ndc)…". Capponi ha ribadito l’impegno e l’esborso economico da parte del Comune per l’impianto di Chiesanuova, nonché aver creduto nel progetto ancor prima del club. Ha poi fatto i complimenti alla squadra, aggiungendo che è "espressione di una frazione che è fiore all’occhiello di Treia".

Andrea Scoppa