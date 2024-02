Eccellenza. Bonvecchi: "Ha fatto tutto il Chiesanuova, abbiamo concesso tre gol alla formazione viola»

Quando si dice "una giornata storta". La quartultima trasferta, nella sempre più euforica Montefano, ha visto il Chiesanuova soccombere 3-1. Una sconfitta dura da digerire anzitutto perché è maturata subendo la rimonta dopo l’iniziale gol di Pasqui e dopo un primo tempo che stava per chiudersi 0-1 (pari al 44’) producendo un’ottima prova. Poi nella ripresa due regali hanno causato lo stop. Prima l’indecisione di Fatone, quindi il retropassaggio corto di Canavessio, disattenzioni da parte di due baluardi del Chiesanuova, autori di una stagione da applausi. Capita. E quando le cose vanno male spesso compaiono pure gli infortuni a complicare il tutto. Presentatasi senza Mongiello, la squadra di Mobili in corso d’opera ha perso prima lo stesso Fatone e poi Defendi. Per entrambi si ipotizzano problemi muscolari, purtroppo non nuovi per l’attaccante. Assenze troppo pesanti per resistere a un Montefano che continua la super corsa da viceré d’Eccellenza, i biancorossi sono quinti in una graduatoria che rimane cortissima scendendo verso i playout. "Questo derby poteva far volare chi l’avesse vinto – afferma il presidente Luciano Bonvecchi – purtroppo è andato male. Ci poteva stare perdere a Montefano, ma dispiace che abbiamo fatto tutto noi concedendo tre reti. Giornata sfortunata un po’ per tutta la squadra e contro un avversario forte e cinico non la raddrizzi più. Pensiamo alla prossima e ad allontanarci prima possibile dai 36 punti per giungere tranquilli al finale di campionato".

Andrea Scoppa