Eccellenza, caccia alla vetta. Civitanovese d’assalto

Stefano Spagna e Pablo Becker convocati in vista della gara odierna contro il Montegranaro, sfida in programma alle 14.30 allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio. I due giocatori stanno recuperando da alcuni guai fisici e in questi giorni si sono allenati con la squadra, dando segnali positivi. Ma forse è ancora presto per ipotizzare una loro presenza in campo già dal primo minuto. La Civitanovese recupera il vicecapitano Ivan Visciano, il suo perno del centrocampo, che aveva saltato il turno precedente perché doveva scontare una squalifica. Così, l’allenatore Sante Alfonsi potrebbe tornare ad utilizzare il 4-2-3-1, trasformato in 4-3-3 nella scorsa gara contro il Montegiorgio, proprio a causa delle assenze. "Sicuramente – dice Andrea Bagnolo, centrocampista del 2000 – sarà una partita complicata. Ma noi siamo pronti e vogliamo rifarci del pareggio di domenica scorsa". Il Montegranaro, assieme a Castelfidardo e K Sport Montecchio Gallo, vanta 11 punti in classifica avendo vinto tre partite e due pareggiate dopo sette turni, sono 10 i gol realizzati dalla squadra del neo tecnico Daniele Marinelli e 9 quelli subiti.

I gialloblù sono reduci dall’ottima prova dell’Helvia Recina, una vittoria sfiorata contro la corazzata Maceretese. Oltretutto, prima di quel match, la stessa compagine veregrense ereditava un successo sul difficile campo dell’Osimana. "I loro punti di forza? Hanno un buon gruppo – ricorda poi Bagnolo – e diverse individualità. Noi, però, recuperiamo Visciano, Becker e Spagna, tre giocatori molto importanti". A quota 16 punti, la Civitanovese rappresenta invece la seconda forza del torneo, forte dei suoi otto gol fatti e quattro subiti, di cui due su calcio piazzato. Dopo una scia di cinque vittorie consecutive, domenica scorsa è arrivato il primo pareggio, contro il Montegiorgio. "È stata una partita difficile – riflette infine il centrocampista rossoblù -, loro sono un’ottima formazione e si sono difesi bene. Siamo mancati negli ultimi quindici o venti metri, non trovavamo l’imbucata o il tiro in porta". Ieri, alcuni tifosi erano presenti nella sede societaria per acquistare ulteriori tagliandi rispetto ai 380 già venduti due settimane fa, con la gara rinviata a causa della scomparsa dell’assistente arbitrare Nabil Dahou.

La partita sarà diretta da Laura Mancini della sezione di Macerata che si avvarrà dell’assistenza di Mattia Piccinini e Francesco Bilò, entrambi della sezione di Ancona.

Francesco Rossetti