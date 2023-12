Eccellenza. Camaiore a Castelfiorentino con più alternative

Settimana pre-natalizia decisiva per capire di che pasta è fatto questo “nuovo“ Camaiore targato Pietro Cristiani e che tipo di campionato potrà fare nel girone di ritorno (l’obiettivo a naso è piazzarsi al meglio nella griglia playoff... essendo ormai il primo posto distante 14 punti).

Al giro di boa mancano solo 2 partite: quella di oggi a Castelfiorentino (valevole per la 15ª giornata nonché ultima dell’andata) e poi il recupero della 9ª giornata che fu rinviata in blocco a inizio novembre causa alluvione (il Camaiore giocherà venerdì 22 dicembre alle 14.30 al Comunale contro il Fratres Perignano di bomber Sciapi e del tecnico Enrico Cristiani, fratello del Pietro che guida i camaioresi... anche se al momento dalla tribuna nelle partite ufficiale essendo squalificato fino al 14 gennaio). Intanto sul mercato i bluamaranto hanno ceduto Orlandi alla San Marco Avenza e si sono rafforzati nel parco giovani andando a prendere, oltre al portiere di riserva Alessio Ricci (2004), il terzino sinistro Nazzaro (2004 che era al Real FQ ma che ancora non è impiegabile oggi) e soprattutto il difensore Velani (2003 ex River Pieve che quest’anno era salito in D iniziando al Seravezza per poi passare subito a settembre al Cenaia).

Oggi sul sintetico di Castelfiorentino (nei gialloblù di casa, penultimi in classifica, mancherà lo squalificato Boni) dirigerà l’arbitro Stefan Octavian Zmau di Prato, coadiuvato dai guardalinee Marco Liberatori di Arezzo e Federico Aldi di Valdarno. Sono stati recuperati i febbricitanti D’Alessandro e Kthella mentre Anzilotti è più in dubbio... ma alla fine anche lui dovrebbe farcela a rientrare dopo l’influenza. Rientra bomber Geraci dalla squalifica. Il dubbio è sulla seconda "quota" under: o Adami confermato mezzala o Velani subito titolare al centro della difesa alzando il vice-capitano D’Alessandro sulla mediana.

Ecco la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro (Velani 2003), 5 Zambarda, 3 Crecchi (2004); 7 Adami (2004), 4 Anzilotti (Amico), 8 Da Pozzo; 10 Biagini; 11 Kthella, 9 Geraci. All. Manichini.