Eccellenza. Camaiore col Fucecchio senza bomber Geraci

"Adesso si inizia ad alzare l’asticella". Non ha dubbi su questo l’allenatore Pietro Cristiani, che però ora il suo Camaiore dovrà pilotarlo dalla tribuna per diverse settimane dato che è stato squalificato sino al 14 gennaio 2024. Oggi alle 14.30 altra gara casalinga dopo il successo 2-1 di domenica scorsa col Cecina che però ha lasciato strascichi con le squalifiche di Cristiani appunto e soprattutto di bomber Geraci (fermato per un turno).

Al Comunale arriva il Fucecchio e il 41enne tecnico di Staffoli mette in guardia l’ambiente: "Affrontiamo la partita più difficile da quando ci sono io, perché il Fucecchio con la rosa che ha e i rinforzi che ha preso è una delle squadre tra le più forti della categoria e quindi sicuramente risalirà in classifica. Ha tanta gente di esperienza in ogni reparto. Noi in settimana ci siamo allenati bene... al netto delle problematiche che abbiamo col campo. L’assenza di Geraci è pesante ma chi lo sostituirà sono convinto che farà bene". Proprio sulla formazione bluamaranto anti-Fucecchio ci sono ancora un paio di dubbi che Cristiani si porterà fino all’ultimo.

Col rientro di Amico a centrocampo (che potrebbe tornare titolare ma anche subentrare di nuovo a gara in corso) c’è da capire dove verranno messe le due quote under: può giocare il 2004 Crecchi in difesa (ma occhio alla mossa Arnaldi terzino sinistro per avere maggiori garanzie in copertura oltre che un piede mancino), a centrocampo come braccetto il 2004 Adami se non parte dall’inizio Amico, in attacco per sostituire Geraci al fianco di Kthella è ballottaggio tra il fisico centravanti 2004 Belluomini e la talentuosa mezzapunta 2003 Ricci. In settimana Da Pozzo ha accusato un piccolo fastidio... ma non preoccupa. Arbitra Leonardo Buchignani di Livorno, assistito da Domenico De Stefano di Empoli e da Francesco Pucci di Carrara.

Ecco la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 5 Zambarda, 3 Arnaldi (Crecchi ’04); 7 Adami (’04) (Amico), 4 Anzilotti, 8 Da Pozzo; 10 Biagini; 11 Kthella, 9 Belluomini (’04) (Ricci ’03).