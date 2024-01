Eccellenza. Camaiore, così non va. Il ritorno è iniziato male

Dov’è finito il bel Camaiore di Cristiani che non aveva mai perso nelle prime 8 partite sotto la guida del nuovo allenatore? Dopo quei 18 punti fatti... ne sono seguiti 0 nelle ultime 2 gare. L’inizio del girone di ritorno è stato pessimo a livello di risultati per una squadra che si sta(va) rilanciando nelle zone alte della classifica. Con Luca Polzella in panchina all’andata arrivarono 5 punti nelle gare contro Zenith, Ponte e Pro Livorno. Eppure la squadra di adesso è stata anche rinforzata rispetto a quella di un girone fa, visto il mercato di dicembre. Allora il problema non è (o era) nel manico? Viene naturale il chiederselo. E la squadra, che non ha più alcun alibi, deve fare di più. Appellarsi “solo“ ai 5 legni presi col Ponte Buggianese o al rigore sbagliato da Geraci in avvio sullo 0-0 a Livorno sarebbe, forse, esercizio errato? "Con la Pro Livorno se fosse venuto fuori un pari alla fine non si sarebbe rubato nulla... però la sconfitta ci sta comunque per la differenza nell’atteggiamento – ammette candidamente mister Pietro Cristiani – loro sono stati agonisticamente più cattivi e determinati. Noi siamo mancati in quello, specialmente nella prima mezz’ora. Quando poi trovi squadre che si chiudono bene, come era capitato anche la domenica prima, se non metti aggressività le partite non le vinci. Ci facciamo prendere in campo aperto, palesando una certa carenza di equilibrio. E ciò non deve succedere. Ora lavoreremo duro per migliorare in questo".