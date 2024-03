Eccellenza. Carnevali: "Il Chiesanuova vuole rifarsi»

In arrivo la seconda volta nel rinnovato "Sandro Ultimi" per il Chiesanuova, forse sarà bagnata, ma il Montegiorgio troverà una squadra arrabbiata. Come dice il portiere Gioele Carnevali, la squadra biancorossa vuole ripartire dopo il ko di Montefano che poteva starci dato il valore dei locali, ma a Chiesanuova ha "rotto" che le 3 reti siano stati degli errori. Una cosa mai accaduta. Domani si deve e si può ripartire, alle 15 arriva il Montegiorgio terz’ultimo e reduce 4 da stop di fila. "Una gara importante – spiega il 33enne Carnevali – contro una squadra che cerca punti salvezza e anche noi potremmo chiudere quel discorso. Siamo arrabbiati per la sconfitta di Montefano e vogliamo rifarci, magari continuando a coltivare il sogno playoff". Domenica nella ripresa ha sostituito Fatone uscito per una botta al ginocchio ed è stata la sua prima presenza nel torneo. Ha sempre mostrato professionalità, ma a dicembre tanti pensavano che sarebbe andato altrove per ritrovare il posto da titolare, invece.. ""Questa società mi ha aiutato e mi ha dato fiducia nel momento peggiore, quando nel 2022 mi sono rotto il ginocchio e sono stato fuori un anno. Ho sposato questo progetto a 360º anche se può prevedere che stia in panchina ad aiutare il mister, magari con gli schemi e le marcature. Sono a disposizione in qualunque modo per il bene del Chiesanuova".

Andrea Scoppa