Eccellenza. Castelfiorentino ko contro la Zenith. Gara tutta in salita

CASTELFIORENTINO

0

ZENITH PRATO

3

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini (65’ Nidiaci), Casanova, Maltinti, Sebastiano, Canali, Duranti (45’ Borri), Ercoli (45’ Viti), Daidola (73’ Fall), Giani, Benvenuti (65’ Pieracci). All.: Scardigli

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Ciravegna, Bagni, Kouassi, Luka, Braccesi, Mari, Falteri, Lunghi, Chiaramonti. All.: Settesoldi

Arbitro: Poggianti di Livorno

Reti: 14’ Autorete, 27’ Chiaramonti, 75’ Ciravegna

CASTELFIORENTINO - Il Castelfiorentino crolla in casa contro la Zenith Prato. Una partita che comincia subito in salita per i locali che dopo appena 14’ di gioco sono già sotto per due reti a zero grazie a due regali della difesa locale. Tutto in discesa dunque per gli ospiti che con il minimo sindacale raggiungono il massimo risultato imponendosi grazie alle reti di Chiaramonti, Ciravegna e un’autorete a favore.