Eccellenza. Cava Ronco vista playoff se batte il fanalino

Torna in campo il Cava Ronco, impegnato oggi (20.30) all’Antistadio 1 contro il Bentivoglio nell’anticipo della 18ª giornata, prima di ritorno, del campionato di Eccellenza girone B. Per i biancorossi di Roberto Biserni, reduci dal ko (a testa alta) contro la capolista Sasso Marconi, corsara (0-1) domenica a Forlì, l’occasione è troppo ghiotta: battere il fanalino di coda, infatti, vorrebbe dire scavalcare in un colpo solo tre squadre e issarsi al quinto posto, in zona playoff. I bolognesi, viceversa, arrivano dal blitz (0-2) nello scontro diretto in chiave salvezza con la Vis Novafeltria e cercano punti pesanti per abbandonare l’ultimo posto. "Ci aspetta una partita difficilissima contro una squadra con il coltello tra i denti che verrà qui per fare risultato, grazie anche ai nuovi acquisti – spiega Denis Melandri, difensore del Cava Ronco –. Storicamente nel girone di ritorno inizia un altro campionato, perciò dobbiamo essere concentrati e non farci distrarre dalla classifica".