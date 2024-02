Eccellenza. Cecina e Siena, tre gol a testa. La Fortis vince col Terranuova

In Eccellenza ieri si sono giocati gli anticipi Cuoiopelli-Sporting Cecina (3-0) per il girone A, Asta-Siena (0-3) e Terranuova Traiana-Fortis Juventus (0-1) per il girone B. Oggi alle 14.30 le altre gare.

Girone A

Massese-Lanciotto Campi. Gara diversa rispetto all’andata con una Massese più squadra. Campigiani senza Ascolese e Fathou.

Girone B

Pontassieve-Nuova Foiano. Non è l’ultima chiamata ma contro il Foiano servono i tre punti. Bianchi vuole tornare al gol, assente Gabbrielli.

Colligiana-Audax Rufina. La Rufina di Diotaiuti potrebbe non essere al completo.

Sinalunghese-Lastrigiana. Senza Guasti, Piccione e Palaj, per superare l’ostacolo alla squadra di Gambadori serve tanto orgoglio.

Signa 1914-Baldaccio Bruni. Dopo la sosta il Signa è determinato a difendere il 2° posto puntando su Cellai e Lorenzo Tempesti.

Scandicci-Valentino Mazzola. Al Bartolozzi si profila una sfida di cartello con lo Scandicci che recupera Menini. Assenti Giacomoantonio e Ammannati.

Rondinella-Castiglionese. Rondine priva di Mazzolli, Fantechi e Papini squalificati, Giorgelli, Caparrini infortunati. Ospiti con il nuovo attaccante Turrà. Riposa il Firenze Ovest.

G. Puleri